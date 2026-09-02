Onze distritos sob aviso amarelo quinta e sexta-feira devido ao calor

O aviso amarelo para os distritos deO aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Por causa do tempo quente,Na quinta-feira, o perigo de incêndio rural vai agravar-se no interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve.O Instituto prevê para quinta-feira um aumento da temperatura máxima na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro e subida da temperatura máxima.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga e Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 graus (Aveiro) e os 37 (Évora).