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Onze distritos sob aviso amarelo quinta e sexta-feira devido ao calor
Onze distritos do continente vão estar na quinta e na sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai estar em vigor entre as 10h00 de quinta-feira e as 19h00 de sexta-feira.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Por causa do tempo quente, o IPMA colocou já hoje 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio rural.
Na quinta-feira, o perigo de incêndio rural vai agravar-se no interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve.
O Instituto prevê para quinta-feira um aumento da temperatura máxima na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.
Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.
De acordo com o IPMA, é provável que na quinta-feira haja poeiras do Norte de África nas regiões mais a sul.
O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro e subida da temperatura máxima.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga e Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 graus (Aveiro) e os 37 (Évora).
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