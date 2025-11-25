País
Onze elementos dos bombeiros do Fundão detidos por abusos sexuais, comandante diz que não serão suspensos de funções
Os 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão são suspeitos de terem praticado "dois crimes de violação e um de coação sexual".
Em comunicado, a PJ adianta esta terça-feira que os crimes terão sido cometidos em dois momentos distintos, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira.As detenções dos 11 elementos dos bombeiros do Fundão foram feitas esta terça-feira, "fora de flagrante delito".
Apesar disso, o comandante dos bombeiros do Fundão considera que "neste momento, não há motivo para os suspender. Em declarações à agência Lusa, José Sousa diz que foi aberto um inquérito interno e que vai averiguar se "há motivo para uma ação disciplinar".
De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima foi um outro bombeiro, com 19 anos, "o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços".
Os 11 detidos na Operação "Integridade", desencadeada na sequência de uma queixa da alegada vítima, serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das respetivas medidas de coação.
O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.
c/ Lusa
