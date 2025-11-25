Onze elementos dos bombeiros do Fundão detidos por abusos sexuais, comandante diz que não serão suspensos de funções

Em comunicado, a PJ adianta esta terça-feira que os crimes terão sido cometidos em dois momentos distintos, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira. As detenções dos 11 elementos dos bombeiros do Fundão foram feitas esta terça-feira, "fora de flagrante delito".





Apesar disso, o comandante dos bombeiros do Fundão considera que "neste momento, não há motivo para os suspender. Em declarações à agência Lusa, José Sousa diz que foi aberto um inquérito interno e que vai averiguar se "há motivo para uma ação disciplinar".





De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima foi um outro bombeiro, com 19 anos, "o qual foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços".





Os 11 detidos na Operação "Integridade", desencadeada na sequência de uma queixa da alegada vítima, serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das respetivas medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Castelo Branco.





