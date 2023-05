Open House Lisboa explora as diferentes vidas dos edifícios

A proposta deste ano é olhar para as arquiteturas que nos rodeiam enquanto entidades vivas, com um antes e um depois, refletindo as diferentes fases do seu ciclo de vida.

Organizada pela Trienal de Arquitetura de Lisboa, a iniciativa vai ter 73 espaços abertos ao público, com entrada grátis sendo uma oportunidade única de se fazer visitas a locais que habitualmente estão fechados ao público.





Existem três formatos de visita à escolha: livres, acompanhadas por especialistas ou por voluntários. As visitas são todas gratuitas e, no, é possível consultar todos os espaços que podem ser visitados.A Antena 1 apresenta, nesta reportagem, um pouco do que vai ser o fim de semana doOpen House Lisboa.