Operação Admiral. Seis arguidos ficam em prisão preventiva

As medidas de coação foram conhecidas esta terça-feira. Os restantes oito arguidos continuam em liberdade, com termo de identidade e residência.



Para o juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.



Há uma semana a Operação Admiral visou um alegado esquema internacional de fraude fiscal com transações superiores a 2.200 milhões de euros.