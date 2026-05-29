País
Operação "Águas Turvas". Arguidos optaram pelo silêncio em tribunal
Os 13 arguidos foram identificados esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal. Optaram por não prestar declarações perante o juiz.
O Ministério Público irá fazer a promoção com base apenas na investigação e solicitar a medida de coação que considera adequada.
Os advogados recebem a promoção esta tarde por via eletrónica.
As medidas de coação vão ser conhecidas na segunda ou terça-feira.
Em causa está a investigação de suspeitas de corrupção. Entre os detidos contam-se empresários e altos quadros da empresa municipal Águas de Gaia.