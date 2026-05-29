Operação "Águas Turvas". Arguidos optaram pelo silêncio em tribunal

O Ministério Público irá fazer a promoção com base apenas na investigação e solicitar a medida de coação que considera adequada.

As medidas de coação vão ser conhecidas na segunda ou terça-feira.





Em causa está a investigação de suspeitas de corrupção. Entre os detidos contam-se empresários e altos quadros da empresa municipal Águas de Gaia.

Os advogados recebem a promoção esta tarde por via eletrónica.