Operação "Águas Turvas". Arguidos optaram pelo silêncio em tribunal

Operação "Águas Turvas". Arguidos optaram pelo silêncio em tribunal

Os 13 arguidos foram identificados esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal. Optaram por não prestar declarações perante o juiz.

RTP /
Foto: Sara Piteira - RTP

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O Ministério Público irá fazer a promoção com base apenas na investigação e solicitar a medida de coação que considera adequada.

Os advogados recebem a promoção esta tarde por via eletrónica.

As medidas de coação vão ser conhecidas na segunda ou terça-feira.

Em causa está a investigação de suspeitas de corrupção. Entre os detidos contam-se empresários e altos quadros da empresa municipal Águas de Gaia.

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