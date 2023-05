Operação Babel. Vice-presidente da Câmara de Gaia entre sete detidos pela PJ

Durante as diligências da Operação Babel, “, em várias zonas do território nacional, em autarquias e diversos serviços de natureza pública, bem como a empresas relacionadas com o universo urbanístico, tendo-se procedido à detenção de sete pessoas”, adiantou a Polícia Judiciária em comunicado.

Entre os detidos está Patrocínio Azevedo, o vice-presidente da Câmara Muncipal de Gaia, com o pelouro do urbanismo. Além do autarca, foram detidos dois funcionários da Câmara Municipal do Porto e empresários do sector da construção e um jurista.