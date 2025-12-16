País
Operação "Balaclava". PJ detém 13 suspeitos de assaltos com falsas buscas policiais
A operação de buscas da Polícia Judiciária decorreu em São João da Talha, no concelho de Loures.
A Polícia Judiciária pôs em marcha, esta terça-feira, uma operação para a captura de mais de uma dezena de membros de um grupo alegadamente responsável por dezenas de assaltos. Os suspeitos simulariam buscas, munidos de falsos mandados, fazendo-se passar por polícias. Há 13 detidos.
"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, desencadeou, hoje, na Área Metropolitana de Lisboa, uma operação policial de larga escala, no âmbito da qual foram detidos 13 suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, roubo qualificado, sequestro agravado, usurpação de funções, detenção de arma proibida e crime cometido com arma", lê-se em comunicado da polícia de investigação criminal.Os principais alvos eram moradias de luxo, principalmente na zona de Cascais.
Esta investigação permitiu, de acordo com a Polícia Judiciária, "apurar a existência de um grupo criminoso estável, estruturado e profissionalizado, que, de forma concertada e reiterada, desenvolvia, há pelo menos um ano e meio, múltiplos roubos violentos em residências"."Para o efeito, faziam passar-se por polícias, simulando a pertença às forças e serviços de segurança, através do recurso a armas de fogo curtas, crachás, coletes táticos com a menção POLÍCIA, balaclavas, instrumentos de imobilização das vítimas, designadamente abraçadeiras, bem como a falsos mandados de busca e apreensão, como se se tratassem de mandados judiciais autênticos".
"Este modus operandi permitia o acesso ilegítimo ao interior das habitações das vítimas, previamente selecionadas em função da capacidade económico-financeira", descreve a Judiciária.
Os detidos vão agora ser presentes "à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação".
"Mediante entradas forçadas, ameaças graves e agressões físicas, eram subtraídos bens de elevado valor económico e patrimonial, nomeadamente numerário, ouro e joias, causando elevado alarme social e acentuado sentimento de insegurança".No decurso da Operação “Balaclava” foram cumpridos 28 mandados de busca domiciliária, que mobilizaram "mais de 200 elementos de várias valências da PJ"."Foram apreendidos vários elementos de prova: objetos em ouro, uma quantia de dinheiro ainda não apurada, produto estupefaciente, munições e armas brancas", detalha a Polícia Judiciária.
