Operação "Balaclava". PJ detém 13 suspeitos de assaltos com falsas buscas policiais

Os principais alvos eram moradias de luxo, principalmente na zona de Cascais.

"Para o efeito, faziam passar-se por polícias, simulando a pertença às forças e serviços de segurança, através do recurso a armas de fogo curtas, crachás, coletes táticos com a menção POLÍCIA, balaclavas, instrumentos de imobilização das vítimas, designadamente abraçadeiras, bem como a falsos mandados de busca e apreensão, como se se tratassem de mandados judiciais autênticos".





"Mediante entradas forçadas, ameaças graves e agressões físicas, eram subtraídos bens de elevado valor económico e patrimonial, nomeadamente numerário, ouro e joias, causando elevado alarme social e acentuado sentimento de insegurança". No decurso da Operação “Balaclava” foram cumpridos 28 mandados de busca domiciliária, que mobilizaram "mais de 200 elementos de várias valências da PJ".

A Polícia Judiciária pôs em marcha, esta terça-feira, uma operação para a captura de mais de uma dezena de membros de um grupo alegadamente responsável por dezenas de assaltos. Os suspeitos simulariam buscas, munidos de falsos mandados, fazendo-se passar por polícias. Há 13 detidos."A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, desencadeou, hoje, na Área Metropolitana de Lisboa, uma operação policial de larga escala,", lê-se em comunicado da polícia de investigação criminal.Esta investigação permitiu, de acordo com a Polícia Judiciária, "apurar a existência de"."Estepermitia o acesso ilegítimo ao interior das habitações das vítimas, previamente selecionadas em função da capacidade económico-financeira", descreve a Judiciária.", detalha a Polícia Judiciária.Os detidos vão agora ser presentes "à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação".