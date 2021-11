Operação "Bluetooth". Apreendidas 35 colunas portáteis nas ruas do Porto

Nas últimas cindo semanas, a Polícia Municipal do Porto apreendeu dezenas de colunas de som portáteis, por violação da lei do ruído. Os equipamentos estavam a ser usados na via pública, à noite, nalgumas das habituais zonas de animação nocturna da cidade.