Operação Carnaval 2019. Cinco pessoas morreram nas estradas

De acordo com a GNR, entre os dias 1 e 5 de março foram registados 964 acidentes, com 5 vítimas mortais, 30 feridos graves e 326 feridos ligeiros.

Em 2018, durante o período da operação Carnaval da GNR, sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas com gravidade e 292 tiveram ferimentos ligeiros.



Durante os cinco dias da operação, a GNR intensificou o patrulhamento e a fiscalização rodoviária em todo o continente, sobretudo nas vias que conduziam aos locais onde tradicionalmente ocorrem as festividades do Carnaval, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias.

Durante a Operação Carnaval, a GNR direcionou as ações de fiscalização para a deteção de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas ou sem carta de condução, para as manobras perigosas durante a condução, especialmente as de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, e para a não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção e excesso de lotação.

Tiveram ainda atenção próxima a anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, a utilização incorreta do telemóvel durante a condução, falta de inspeção periódica e falta de seguro de responsabilidade civil. PSP deteve mais de 500 pessoas



Já a PSP informou que durante a sua operação Carnaval em Segurança 2019, que terminou na terça-feira, houve registo de um morto, 20 feridos graves e outros 293 ligeiros.



Foram apreendidos mais de 2800 artigos pirotécnicos.

Durante os oito dias da operação "Carnaval em Segurança 2019" a PSP empenhou 7104 polícias, 1876 viaturas e 1689 outros equipamentos/aparelhos.





