Operação "Cifras Negras". Quatro detidos por associação criminosa, branqueamento e burlas internacionais

Operação "Cifras Negras" foi o nome dado pela PJ a esta operação.





Através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito "que corre termos no DIAP de Lisboa", foram detidos "quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, pela prática de factos que podem consubstanciar os crimes de associação criminosa, branqueamento e burlas qualificadas de carácter internacional".





Foram realizadas nove buscas durante esta operação e apreendido "material utilizado na prática dos crimes".





A PJ diz que este grupo organizado, "de cariz transnacional, utilizava o território nacional para proceder à circulação de capitais (diversos milhões de euros) através de empresas de fachada que constituía para o efeito".





Empresas essas que eram "usadas para titular contas bancárias em instituições financeiras em Portugal, que serviam como veículo, apenas para parquear dinheiro, produto dos ilícitos perpetrados pelo referido grupo organizado, que de imediato era transferido para outros países, com a finalidade de ocultar a sua proveniência e destino tentando conferir-lhe, desta forma, uma aparência de legalidade".





Uma investigação que teve "origem no âmbito da prevenção e repressão do Branqueamento de Capitais através de comunicações do sistema financeiro".





A Polícia Judiciária continua a investigar o caso.

