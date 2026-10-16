Operação "Corrupio". PJ desmantela grupo suspeito de tráfico de estupefacientes e burlas informáticas

A PJ deteve nos últimos dias, na cidade de Leiria, três homens e uma mulher “fortemente indiciados da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e associação criminosa”, lê-se em comunicado.



As detenções ocorreram no âmbito de “uma investigação de tráfico de estupefacientes e na sequência do cumprimento de mandados de buscas domiciliárias emitidos pela autoridade judicial competente”.



Segundo a investigação, os detidos, “todos estrangeiros e residentes no nosso país”, viviam “exclusivamente dos proventos das atividades ilícitas a que se dedicavam”.



As detenções ocorreram após buscas domiciliárias durante as quais foi apreendida “uma quantidade significativa de MDMA (Ecstasy) cannabis, LSD na forma líquida, balanças de precisão, instrumentos de corte, moinhos, telemóveis, cartões SIM, material que evidencia claramente a atividade de tráfico de estupefacientes a que os suspeitos se dedicavam”.



Foram ainda apreendidos cerca de 60 mil euros, assim como um equipamento profissional para contar notas, um terminal de pagamento automático, quatro viaturas de alta gama, uma moto de água e 17 cartões bancários em nome de diversos titulares.



Segundo a PJ, “tudo indica que que os detidos integravam uma organização criminosa dedicada não só ao tráfico de estupefacientes, mas também prática de crimes de burla informática, usando diversas metodologias, bem como material e equipamentos informáticos e de telecomunicações”.



Os suspeitos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas e proporcionais.



“As investigações prosseguem”, acrescenta a PJ.

