Operação da GNR de Leiria faz 11 detidos e apreende centenas de doses de droga

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e meio, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Leiria deteve na madrugada de domingo sete homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 58 anos, nos concelhos de Leiria e Porto de Mós (distrito de Leiria) e Santarém, disse à agência Lusa o comandante territorial de Leiria, Ricardo Monteiro.

Segundo o capitão da GNR, os militares da Guarda deram cumprimento de 11 mandados de detenção e 25 mandados de busca, 13 domiciliárias e 12 mandados de busca não domiciliária, nomeadamente em viaturas, nas localidades de Mira de Aire e Porto de Mós (distrito de Leiria), Alcanena, Minde, Santarém e Vila Moreira (distrito de Santarém).

"Os detidos faziam do tráfico o seu modo de vida. O cabecilha, de 37 anos, abastecia-se em diversos pontos do país e fornecia os outros intermediários, nas zonas onde fizemos as buscas", explicou à Lusa Ricardo Monteiro.

O comandante acrescentou que três dos detidos têm antecedentes criminais por tráfico de droga, enquanto outros sete já estiveram envolvidos em outros tipos de crimes como furtos, burlas ou ofensas à integridade física.

Da ação operacional resultou a apreensão de 393,40 doses de cocaína e 47,70 doses de heroína, cujo valor comercial ronda os 7.860 euros e 470 euros, respetivamente, revelou Ricardo Monteiro.

A GNR apreendeu ainda 21.031 euros em numerário, uma viatura ligeira, uma pistola, duas caçadeiras, uma arma branca, gás pimenta, munições, cinco balanças de precisão, 26 telemóveis e diversos artigos eletrónicos.

A operação contou com o reforço dos militares do Destacamento Territorial de Leiria, da Secção de Informações e Investigação Criminal de Leiria, do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal e do Destacamento de Intervenção de Leiria, do Comando Territorial de Aveiro, do Comando Territorial de Coimbra, do Comando Territorial de Lisboa, do Comando Territorial de Santarém e ainda do Grupo de Intervenção e Ordem Pública e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais, da Unidade de Intervenção da GNR.

Os detidos foram hoje presentes ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria, cujas medidas de coação ainda não foram determinadas.