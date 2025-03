Operação da GNR identifica imigrantes em situação irregular na pesca

O segundo comandante do grupo de Guarda de Fronteiras, Ilídio Barreiros, explicou à Antena1 que está em causa a exploração de cidadãos estrangeiros na pesca.São dezenas de homens entre os 18 e os 50 anos de países asiáticos e africanos que trabalhavam na pesca e que viviam em armazéns sem condições para isso.O major Ilídio Barreiros da GNR afirma ainda que as buscas estão em curso desde as 07h nos concelhos de Almada e Sesimbra num inquérito criminal.