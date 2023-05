Operação da PSP contra criminalidade violenta faz 13 detidos em bairro de Lisboa

Pelas 8h00, já tinham sido apreendidas dez armas de fogo, munições e droga. No total, foram cumpridos 24 mandados de busca, 16 deles domiciliários, todos relacionados com crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física graves, ameaças agravadas, todos eles cometidos com armas de fogo.



Estes episódios aconteceram em vários locais da cidade em setembro e outubro do ano passado e um deles já este ano, em março.



A operação contou com a participação de polícias de investigação criminal e das Equipas de Intervenção Rápida.



A PSP deu conta do resultado da operação.