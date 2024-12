Várias pessoas foram detidas, esta quinta-feira, numa operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Lagarteiro, no Porto. Trata-se da segunda fase de uma operação da GNR de Santo Tirso que já decorre há vários dias.

De acordo com o Jornal de Notícias, foi desmantelado um local de produção e embalamento de droga, que era depois distribuída pela cidade do Porto e também por Espinho.



A operação foi apoiada pelo Núcleo de Investigação Criminal do Porto, com 20 agentes da PSP no local.