Operação D’Arte Asas III. PJ faz buscas relacionadas com processo do BPP

, lê-se em comunicado da polícia de investigação criminal.

As diligências abrangeram a residência da mulher do antigo banqueiro João Rendeiro, Maria de Jesus Rendeiro, na Quinta Patino, em Cascais.

No mesmo comunicado, a Judiciária indica que “a operação em curso” está a ser dirigida por dois magistrados do Ministério Público, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção”.“Estas diligências foram ordenadas na sequência das buscas realizadas no dia 03/11/2021 com vista à recolha de prova complementar, assim como à recuperação de produto do crime”, conclui o comunicado, no qual se sublinha ainda que “o inquérito está sujeito a segredo de justiça”.