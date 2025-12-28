País
Operação de Natal. Já morreram 12 pessoas nas estradas portuguesas
PSP e GNR registaram cerca de 3500 acidentes nas estradas entre os dias 18 e 26 de dezembro.
A operação já registou a morte de 12 pessoas em consequência de acidentes nas estradas portuguesas. As contas assinalam ainda a existência de 68 feridos graves.
É, ainda assim, um balanço menos negativo do que no ano passado, quando se registaram mais mortos e mais feridos.
O excesso de velocidade, a condução sob o efeito de alcóol e também a falta de habilitação para conduzir são os principais crimes rodiviários registados na operação deste Natal e Ano Novo.
No balanço provisório feito por PSP e GNR, foram entretanto registados quase 3500 acidentes entre 18 e 26 de dezembro.A Operação da PSP e da GNR continua nas estradas até dia 4 de janeiro de 2026.
É, ainda assim, um balanço menos negativo do que no ano passado, quando se registaram mais mortos e mais feridos.
O excesso de velocidade, a condução sob o efeito de alcóol e também a falta de habilitação para conduzir são os principais crimes rodiviários registados na operação deste Natal e Ano Novo.