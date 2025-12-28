Operação de Natal. Já morreram 12 pessoas nas estradas portuguesas





No balanço provisório feito por PSP e GNR, foram entretanto registados quase 3500 acidentes entre 18 e 26 de dezembro. A Operação da PSP e da GNR continua nas estradas até dia 4 de janeiro de 2026.



É, ainda assim, um balanço menos negativo do que no ano passado, quando se registaram mais mortos e mais feridos.



O excesso de velocidade, a condução sob o efeito de alcóol e também a falta de habilitação para conduzir são os principais crimes rodiviários registados na operação deste Natal e Ano Novo. O excesso de velocidade, a condução sob o efeito de alcóol e também a falta de habilitação para conduzir são os principais crimes rodiviários registados na operação deste Natal e Ano Novo.

A operação já registou a morte de 12 pessoas em consequência de acidentes nas estradas portuguesas. As contas assinalam ainda a existência de 68 feridos graves.