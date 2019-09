Operação Deep Money. Desmantelada uma das maiores redes de contrafação de moeda da Europa

RTP09 Set, 2019, 10:05 / atualizado em 09 Set, 2019, 12:24 | País

A operar desde o início de 2017, a rede criminosa, liderada por um cidadão português residente na Colômbia, produziu mais de 26 mil notas falsas. No total, foram detidas cinco pessoas, três homens e duas mulheres, pelos crimes de contrafação de moeda e associação criminosa.





A maioria das notas apreendidas era de 50 e 10 euros.

Comercializadas maioritariamente na darknet, as notas falsas eram produzidas em Portugal e enviadas via postal, após o respetivo pagamento em moeda virtual. A encomenda da mercadoria foi sempre feita através de plataformas de conversação encriptada ou de mensagens privadas no mercado “negro” da internet.







Apreendidas em quase todo o espaço europeu, a maior incidência de contrafação ocorreu em França, Alemanha, Espanha e Portugal.







“A elevada qualidade das notas produzidas por esta rede criminosa era reconhecida por todos os compradores, assente na utilização de papel de segurança com incorporação de filamento de segurança, hologramas e bandas holográficas autoadesivas, tintas ultravioleta, marca de água e talhe doce”, refere a Polícia Judiciária em comunicado.







O presumível líder do grupo, residente na Colômbia desde 2018 e com antecedentes por crimes diversos, foi detido em território colombiano no âmbito do Mandado de Detenção Internacional emitido pelas autoridades portuguesas. Atualmente, encontra-se detido pela Polícia Judiciária portuguesa.





Os cinco arguidos ficaram em prisão preventiva depois do primeiro interrogatório judicial.



Entre as várias buscas realizadas, domiciliárias e não domiciliárias, em território português, além dos 69.930€, foram também apreendidos vários objetos de criação e produção: computadores, impressoras, tintas ultravioletas, papel de segurança com incorporação de filamento de segurança e bandas holográficas autoadesivas.