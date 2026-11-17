Uma operação conduzida pela Polícia Judiciária resultou esta terça-feira nas detenções de sete suspeitos de auxílio à imigração ilegal. Os detidos, acreditam os investigadores, “angariavam cidadãos estrangeiros e prestavam falsos testemunhos quanto às respetivas moradas”. Presumível esquema que terá levado à “emissão de pelo menos 4.195 atestados de residência”.



A Operação “Domus”, lê-se em comunicado da polícia de investigação criminal, teve lugar no concelho de Loures.



“A investigação, pela prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e falsas declarações, teve origem numa denúncia apresentada por uma junta de freguesia”, revela ainda a PJ. O órgão do poder local “alertou para a existência de um esquema organizado de obtenção fraudulenta de atestados de residência, destinados a instruir processos de regularização de cidadãos estrangeiros em território nacional”.





De acordo com a Judiciária, “entre 2024 e junho de 2026, terão sido emitidos, pelo menos, 4.195 atestados de residência com base em declarações alegadamente falsas dos suspeitos, sendo estes remunerados por cada atestado emitido”.



“Foram, ainda, identificadas situações em que, para aquele efeito, se deslocavam até mais de 20 vezes, num único dia, à junta de freguesia”.



“Os elementos recolhidos pela PJ durante a investigação indiciam fortemente a obtenção de vantagens económicas diretamente associadas à atividade criminosa, manifestamente desproporcionais aos rendimentos lícitos conhecidos dos suspeitos” aponta o comunicado enviado às redações.

Sete mandados de detenção e 12 de busca domiciliária

Além de sete mandados de detenção, a operação passou pelo cumprimento de “12 mandados de busca domiciliária, emitidos pelas autoridades judiciárias competentes, no âmbito dos quais foi recolhida relevante prova indiciária”.



A PJ afirma ter apreendido “extensa documentação encontrada na posse dos suspeitos e outros elementos probatórios relacionados com os factos investigados, como duas viaturas, uma das quais de alta cilindrada, armas de fogo, armas brancas e diversas peças de joalharia”.



“Os detidos, portugueses e estrangeiros, serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação”, completa a Polícia Judiciária. “A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Loures”, aponta a PJ.



“A Polícia Judiciária reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade organizada associada à instrumentalização fraudulenta dos mecanismos legais de entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, dentro da sua competência reservada de investigação criminal nas matérias de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos”, remata a nota.

