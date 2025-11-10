Operação Dunas. Câmara da Nazaré "a colaborar integralmente" com investigação a suspeitas de corrupção

A denominada Operação Dunas, desencadeada pela polícia de investigação criminal, "através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria" e "no âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal" abarcou as regiões de Lisboa, Caldas da Rainha e Nazaré.

Jornal da Tarde | 10 de novembro de 2025

Câmara da Nazaré "a colaborar integralmente"



A Polícia Judiciária pôs no terreno, esta segunda-feira, uma operação de buscas que abrangeu a Câmara Municipal da Nazaré, "cinco instalações de organismos do Estado", três "sociedades comerciais" e um "empreendimento turístico"., explica em comunicado a Polícia Judiciária,A RTP apurou que"A presente investigação criminal está centrada na", indica a Judiciária.Em causa, ainda segunda a investigação, estarão ", correspondente à reabilitação e conservação de nove moradias que ali se encontram implantadas para fins turísticos".A PJ adianta que "prosseguirá a investigação com a análise à prova agora recolhida, de natureza documental e digital, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas, o seu cabal alcance e, bem assim, a sua célere conclusão".A operação de buscas mobilizou "40 investigadores criminais e especialistas de polícia científica da PJ e três magistrados do Ministério Público", além de ter contado com "o apoio da Diretoria do Centro, da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística".Entretanto,, em comunicado, a realização de ", no âmbito de uma"."A autarquia está a colaborar integralmente com os inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, assegurando o acesso a toda a informação e documentação solicitadas, com total transparência e espírito de cooperação institucional", acrescenta a autarquia."Não serão prestados comentários adicionais sobre esta matéria enquanto as diligências estiverem a decorrer", conclui.