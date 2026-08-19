Operação "Eclipse/Hawara". PJ apreende três toneladas de cocaína em conjunto com Espanha

Em comunicado, a PJ explica que a operação “levou ao desmantelamento de uma estrutura criminosa que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu”.





Em resultado da operação foram detidos, entre Portugal e Espanha, três homens, e apreendidos 3.350 quilos de cocaína, três armas de fogo e duas viaturas.

🚩Interceptados más de 3.300 kilos de cocaína en el interior de dos vehículos que transportaban la droga entre #España y #Portugal



Hay dos detenidos en España y uno en Portugal



Operación conjunta con @PJudiciaria pic.twitter.com/UeubTUkdJX — Policía Nacional (@policia) August 19, 2026



Segundo a Polícia Nacional espanhola, citada pela agência notícias espanhola EFE, dois dos suspeitos foram detidos em Torremolinos e Marbella, na província de Málaga, no sul de Espanha, e o terceiro em Portugal. Jornal da Tarde | 19 de agosto de 2026







Este último, um cidadão estrangeiro de 37 anos, "conduzia uma viatura" que transportava 1.530 quilos de cocaína "e duas armas automáticas que se encontravam devidamente municiadas e prontas a usar", precisa a PJ, salientando que o homem foi detido em flagrante delito com o apoio do destacamento de trânsito da GNR de Évora. O detido foi presente à autoridade judiciária competente e ficou em prisão preventiva.



Segundo a PJ, “o referido grupo transportava a droga, proveniente da América Latina, com recurso a Embarcações de Alta Velocidade (EAV)”. A droga era, depois, “transbordada de navios mãe em pontos estratégicos do Oceano Atlântico e posteriormente introduzida em território nacional, seguindo, posteriormente, para o seu destino final”.





A investigação conjunta começou a 11 de agosto, quando, segundo a Polícia Nacional, as autoridades se aperceberam de que uma carrinha transportava droga entre Portugal e a Costa do Sol, em Málaga, tendo os seus movimentos sido monitorizados desde então.





Os três detidos na operação "Eclipse/Hawara" vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, em Portugal e Espanha.