Operação El Dourado. Marcelo pede investigação "profunda e esclarecedora"

Foto: Tolga Akmen - EPA

A operação do SEF, com o nome El Dourado, sinalizou 47 vítimas do alegado tráfico de pessoas na academia Bsports. A maioria são menores que agora estão à guarda do Estado até serem ouvidos para memória futura.