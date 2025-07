Operação em curso para capturar reclusos que fugiram da cadeia de Alcoentre

“Nova falha”

Os dois reclusos, de nacionalidade portuguesa, têm 37 e 44 anos e encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo em penas de 5 anos e 8 meses e de 4 anos e 9 meses, referiu, em comunicado a Direção dos Serviços Prisionais.Os reclusos conseguiram fugir colocando uma corda e conseguindo saltar o muro da prisão, numa zona onde não havia torre de vigilância ativa nem há vídeovigilância.“Mais uma falha de quem gere o sistema prisional”, acusa Frederico Morais, do sindicato do corpo da guarda prisional.Já foi aberto um processo de averiguação.A prisão de Alcoentre situa-se perto do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, de onde fugiram, em setembro do ano passado, cinco reclusos, entretanto já recapturados.As autoridades têm em curso uma operação para capturar os dois homens.### 1667494###