A Polícia Judiciária cumpriu 64 mandados de busca e apreensão em empresas que comercializam canábis medicinal. Em causa suspeitas da introdução irregular de grandes quantidades de cannabis no mercado europeu e africano.

De acordo com a Judiciária, os suspeitos aproveitavam-se das falhas no controlo da comercialização de canábis para fins medicinais



Na operação "erva daninha" participaram cerca de 300 inspetores, 48 peritos e 24 seguranças da PJ, seis magistrados do ministério público e três juízes.