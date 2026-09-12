"Operação Falcão". PJ detém dois trabalhadores aeroportuários por suspeitas de tráfico de droga

A Polícia Judiciária anunciou este sábado a detenção de dois trabalhadores de empresas prestadoras de serviços no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de estupefacientes por via aérea.



“Foram identificados e detidos dois homens, cidadãos nacionais, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes”, refere a PJ em comunicado.



Trata-se de dois trabalhadores de empresas prestadoras de serviços no aeroporto de Lisboa “suspeitos de integrarem uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu por via aérea através de voos comerciais procedentes da América Latina”.



Foram ainda apreendidos cerca de 110 quilos de cocaína na posse dos suspeitos, assim como cerca de 200 mil euros em numerário, várias viaturas e outros objetos e documentos com interesse probatório.



Os detidos, de 48 e 46 anos de idade, foram presentes este sábado a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente para aplicação de medida de coação.



“O inquérito é titulado pelo DIAP de Lisboa”, acrescenta a PJ.

