Operação "Fim de festa". PJ deteve 9 suspeitos de coautoria de homicídio nos festejos do título do FC Porto

Um dos detidos é Marco "Orelhas", o número dois da claque Super Dragões, que é pai do jovem principal suspeito do homicídio e que já está preso. Já tinha sido constituído arguido mas tinha ficado em liberdade.





Em comunicado, a PJ defende que a investigação “permitiu, no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos, atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da coautoria nesse crime”. Terão sido eles a segurar a vítima que foi esfaqueada na noite do homicídio, apurou a RTP.





Segundo as investigações e testemunhos, Igor Silva foi esfaqueado durante os festejos por Renato Gonçalves, o filho de Marco Orelhas.



As agressões já tinham começado no estádio da Luz e prosseguiram no Porto.



Eram ajustes de contas por confrontos físicos entre as duas famílias.





Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos. Alguns deles têm "vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos", revela a PJ.



Advogado questiona operação

O advogado de três dos visados veio questionar esta operação da Polícia Judiciária.





O advogado confirma que os detidos vão ser presentes só amanhã a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Porto.