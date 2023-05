Operação Fora de Jogo. FC Porto, Benfica e Sporting visados por buscas do fisco

. Estas buscas incluíram a Torre das Antas, a casa do filho de Pinto da Costa e os estádios do Dragão, de Alvalade e da Luz.





As buscas estão relacionadas com a operação Fora de Jogo, estando envolvidos mais de uma centena de elementos do fisco e dezenas de militares da GNR.





"estão em curso mais de seis dezenas de buscas, abrangendo instalações de sociedades, incluindo as sociedades anónimas desportivas do Sporting C.P., S.L. e Benfica e F.C. Porto, escritórios de advogados e de contabilidade, bem como diversas residências". De acordo com a comunicação, estas diligências decorrem nas regiões de Lisboa, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Setúbal. estão a ser investigadas "suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem".



Os factos em investigação terão ocorrido de 2014 a 2022, "com forte dimensão internacional", existindo "indícios de vantagens patrimoniais ilegítimas, fiscais e contra a segurança social, no valor global de mais de 58 milhões de euros".



O Sporting Clube de Portugal e o Benfica já confirmaram as buscas que ainda estão a ter lugar nos estádios de Alvalade e da Luz e que estão "cooperantes" com a situação levada a cabo pelo DCIAP.





Em comunicado envido à comunicação social, também o Futebol Clube do Porto confirmou, entretanto, as "buscas levadas a cabo pelo Ministério Público".



"Como sempre, e certa do bom cumprimento das normas atinentes à sua atividade, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados", adianta.





Entretanto, a RTP teve conhecimento de que, em Alvalade, as autoridades procuraram documentação referente às transferências dos jogadores Bas Dost, Naldo, André Pinto, Rúben Semedo, Battaglia, Beto Pimparel e Schelotto.





No caso do Benfica, estarão em investigação os contratos de jogadores como Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes.







Esta é a maior operação que envolve a Autoridade Tributária e o mundo do futebol. A Operação Fora de Jogo já está em marcha há alguns anos e investiga suspeitas de branqueamento de capitais para além de crimes de evasão fiscal.





Além dos chamados "três grandes", em 2020 o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga também foram alvos de buscas, tal como a Gestifute, empresa de agenciamento de jogadores, pertencente a Jorge Mendes. Até agora, o Ministério Público já constituiu mais de uma centena de arguidos, incluindo jogadores, agentes, advogados, intermediários e dirigentes desportivos.





A investigação é dirigida pelo DCIAP e está a cargo da Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira, em estreita colaboração com a Direção de Serviços de Investigação de Fraude e de Ações Especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana.



Estão a participar cerca de 250 elementos, inspetores tributários e aduaneiros e militares da Guarda Nacional Republicana, para além de magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, estando ainda presentes representantes da Ordem dos Advogados.