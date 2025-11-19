Operação "Gambérria". PJ faz novas detenções em rede de auxílio à imigração ilegal

(em atualização)





A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, desenvolveu mais uma fase da operação “Gambérria”, na qual foram detidas duas mulheres. Trata-se de funcionárias administrativas de uma Unidade de Saúde Familiar (USF), responsáveis pela inscrição fraudulenta de milhares de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde (SNS).





A PJ explica, em comunicado, que a "obtenção do Número Nacional de Utente (NNU) representa a consolidação do processo de legalização em território nacional e a garantia de assistência médica através do SNS".



Além de duas buscas domiciliárias foi ainda realizada busca à Unidade de Saúde Familiar (USF), onde as duas suspeitas exerciam funções. Em resultado destas diligências foi apreendido "um enorme acervo de documentação utilizada em processos de atribuição de forma indevida de números de utentes, que inequivocamente correlacionam as detidas, com a prática, entre outros, dos crimes de corrupção passiva, associação de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática".





As mulheres tem 40 e 54 anos e foram "detidas em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP Regional de Coimbra, serão oportunamente presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), tendo em vista a aplicação de medidas de coação".



Recorde-se que no âmbito da Operação “Gambérria”, já foram detidas 16 pessoas e constituídas arguidas outras 26, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.





Já em outubro, a Polícia Judiciária deteve mais um elemento de um grupo criminoso que se dedicava à prática reiterada, entre outros, de crimes auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, desmantelado no passado mês de maio, no âmbito da Operação “Gambérria”, e na qual foram detidas 13 pessoas, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.