País
Operação Ghost Trip. Empresa de viagens lesada em milhares de euros
A Polícia Judiciária realizou uma operação policial, em Santa Maria da Feira, da qual resultou a constituição de dois arguidos, suspeitos da prática dos crimes de acesso ilegítimo e burla informática e nas comunicações, lesando uma empresa dedicada à comercialização de viagens.
Em causa está o acesso não autorizado à conta da empresa. Os visados efetuaram várias reservas não autorizadas, envolvendo companhias aéreas, unidades hoteleiras, cruzeiros e parques temáticos, no valor global superior a 14 mil euros.
Na operação denominada “Ghost Trip”, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e apreendido equipamento informático e documentação.
A operação foi acompanhada por Especialistas de Polícia Científica desta Polícia.
Os inspetores localizaram ainda, duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, cujo titular não possuía licença de uso e porte de arma válida.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Guimarães.
Na operação denominada “Ghost Trip”, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e apreendido equipamento informático e documentação.
A operação foi acompanhada por Especialistas de Polícia Científica desta Polícia.
Os inspetores localizaram ainda, duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, cujo titular não possuía licença de uso e porte de arma válida.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Guimarães.