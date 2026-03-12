Operação Ghost Trip. Empresa de viagens lesada em milhares de euros

Em causa está o acesso não autorizado à conta da empresa. Os visados efetuaram várias reservas não autorizadas, envolvendo companhias aéreas, unidades hoteleiras, cruzeiros e parques temáticos, no valor global superior a 14 mil euros.



Na operação denominada “Ghost Trip”, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e apreendido equipamento informático e documentação.





A operação foi acompanhada por Especialistas de Polícia Científica desta Polícia.



Os inspetores localizaram ainda, duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, cujo titular não possuía licença de uso e porte de arma válida.



O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Guimarães.



