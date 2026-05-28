Operação "Imergente". Cinco detidos nas buscas em juntas e autarquias socialistas por suspeitas de crimes de prevaricação

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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, está a realizar uma operação policial, para cumprimento de 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras, Amadora e Coimbra, em que se investiga a prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia.







O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.





PS "não é visado" pela investigação da PJ

Em comunicado, o PS confirma que a Polícia Judiciária está na sede nacional do partido, a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas "a um dos seus trabalhadores" e alega que não é o partido, "como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária".



O Partido Socialista acrescenta que está a colaborar com a Polícia Judiciária, "no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito".



Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público.Os detidos serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.