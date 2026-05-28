País
Operação "Imergente". Cinco detidos nas buscas em juntas e autarquias socialistas por suspeitas de crimes de prevaricação
A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede do Partido Socialista e em várias freguesias e câmaras da Área Metropolitana de Lisboa. A investigação está centrada num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS na capital. Entre os cinco detidos está Duarte Moral, assessor do PS e de António Costa quando este foi ministro da Administração Interna. Foram ainda constituídos 37 arguidos. O PS afirma que o partido "não é visado" e que as diligências são relacionadas com atividade de "um dos seus trabalhadores".
(em atualização)
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, está a realizar uma operação policial, para cumprimento de 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras, Amadora e Coimbra, em que se investiga a prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia.
Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público.
A operação "Imergente" mobilizou cerca de 400 inspetores e peritos da Polícia Judiciária e sete magistrados do Ministério Público.
Os detidos serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.
PS "não é visado" pela investigação da PJ
Em comunicado, o PS confirma que a Polícia Judiciária está na sede nacional do partido, a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas "a um dos seus trabalhadores" e alega que não é o partido, "como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária".
O Partido Socialista acrescenta que está a colaborar com a Polícia Judiciária, "no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito".
Em comunicado, o PS confirma que a Polícia Judiciária está na sede nacional do partido, a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas "a um dos seus trabalhadores" e alega que não é o partido, "como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária".
O Partido Socialista acrescenta que está a colaborar com a Polícia Judiciária, "no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito".
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