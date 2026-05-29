Operação Imergente. Quatro detidos ficam com termo de identidade e residência

Ficam também proibidos de se contactarem entre si ou contactar com pessoas com cargos políticos ou autárquicos que possam estar ligados ao prcoesso.



Os quatro arguidos ficam ainda impedidos de frequentar instalações autárquicas.





Entre os quatro detidos que passaram a última noite na Polícia Judiciária, em Lisboa, estão Emilio Vázquez Blanco, ex-porta-voz do PSOE, Duarte Moral, um dos assessores de José Luís Carneiro, e a mulher, Rute Reimão.



As principais suspeitas deste caso estão ligadas a uma Junta de Freguesia do centro de Lisboa, com vários contratos de empresas de militantes socialistas.



O ex-presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, será um dos visados. Foram ainda constituídos 37 arguidos.



Filipa Laborinho, ex-vereadora de Oeiras detida em flagrante delito por posse ilegal de arma, foi libertada na quinta-feira ao final da tarde.

