Operação Imergente. Um dos cinco detidos foi libertado

Neste momento são apenas quatro os detidos que se encontram na Polícia Judiciária, em Lisboa. Filipa Laborinho, antiga vereadora da câmara de Oeiras, foi detida por posse ilegal de arma.







Desconhece-se para já a identidade dos outros dois detidos. Para além de Filipa Laborinho, agora libertada, foram detidos Duarte Moral, um dos assessores de José Luís Carneiro, e a mulher, Rute Reimão.Desconhece-se para já a identidade dos outros dois detidos.



Foram ainda constituídos 37 arguidos. O PS afirma que o partido "não é visado" e que as diligências são relacionadas com atividade de "um dos seus trabalhadores".



