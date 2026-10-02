Operação Influencer. António Costa acusa o Ministério Público de atentado ao Estado de Direito

O Ministério Público recusou pela sexta vez o acesso de Costa ao processo da operação Influencer, o processo que esteve na origem da queda do governo em 2023.



O jornal Expresso adianta que a magistrada que lidera este caso considera que o ex-primeiro-ministro é apenas suspeito e por isso não pode ter acesso às investigações.



Na resposta, o atual presidente do Conselho Europeu considera que esta recusa para consultar o processo é um atentado ao Estado de Direito.

