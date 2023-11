As audições do processo Influencer deverão prosseguir no sábado, com o interrogatório de Vitor Escária, chefe de gabinete exonerado de António Costa.

Esta sexta-feira foi a vez do administrador da Start Campus, Rui Oliveira Neves, que não revelou se foi confrontado com escutas.



Seguiu-se o depoimento do CEO da empresa. Os advogados de defesa criticam a banalização da indiciação deste processo.