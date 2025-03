Operação Influencer. Juiz recusa devolver 75 mil euros a Vítor Escária

O dinheiro foi encontrado no gabinete em S.Bento durante as buscas do dia 7 de novembro de 2023.



O ex-chefe de gabinete de António Costa pretendia a devolução do montante, argumentando que não tem ligação ao processo Influencer.



O juiz Nuno Dias Costa recusou o pedido.



A defesa vai recorrer para o Tribunal da Relação.



O dinheiro apreendido pode dar origem a um novo processo por suspeitas de recebimento indevido de vantagem.



Já Vitor Escária insiste que os 75 mil euros são de pagamentos por trabalhos no estrangeiro.