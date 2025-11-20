Operação Influencer. Mais de 20 escutas omitidas pelo DCIAP

Mais de duas dezenas de escutas com o ex-primeiro-ministro como interlocutor, entre 2020 e 2022, foram apresentadas apresentadas ao Supremo Tribunal de Justiça para validação apenas em outubro.



No total, 22 conversas entre três dos principais protagonistas da Operação Influencer: os arguidos João Galamba e Diogo Lacerda Machado, bem como João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, e António Costa.



Os advogados de defesa foram na tarde desta quinta-feira notificados da decisão do Tribunal que considera "esgotado o poder jurisdicional", tendo em conta o tempo decorrido.