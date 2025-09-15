Operação Influencer. MP arquiva inquérito por violação de segredo de Estado

O dispositivo continha dados da Segurança Social de diversas entidades e pessoas que exercem funções públicas.



O inquérito tinha sido instaurado a 21 de novembro de 2024.



De acordo com o despacho final de arquivamento, o Ministério Público diz que não conseguiu apurar a identidade de quem gravou esses dados, de quem a entregou e se as pessoas que a tiveram acederam ou não ao respetivo conteúdo.

"O Ministério Público proferiu, no dia 11 de setembro de 2025, despacho final de arquivamento no inquérito relacionado com a apreensão, a 07 de novembro de 2023, no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro, de uma 'pen-drive' contendo dados da Segurança Social de diversas entidades e pessoas que exercem funções públicas", anunciou, em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Na nota, o DCIAP justifica o arquivamento do inquérito, com dois arguidos, com o facto de a investigação não ter conseguido, "esgotadas as diligências possíveis", apurar quem gravara os dados na 'pen-drive', quem a entregara e "se as pessoas que tiveram a sua posse acederam ao respetivo conteúdo ou, sequer, tinham conhecimento do mesmo".Além disso,Tal significa que este último não poderia, segundo o chamado princípio latino "ne bis in idem", voltar a ser julgado por atos já apreciados pelo tribunal.Segundo o comunicado, o inquérito agora arquivado foi aberto em 21 de novembro de 2024 e resultou de uma certidão extraída da Operação Influencer.A confirmação surgiu depois de a revista Sábado ter noticiado que, em novembro de 2023, fora apreendida no cofre do gabinete de trabalho de Vítor Escária uma 'pen-drive' com a identificação e outros dados pessoais de centenas de agentes do Serviço de Informação e Segurança (SIS), Serviço de Informação e Segurança (SIS), Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridades Tributária (AT).Na altura, o advogado de António Costa, João Lima Cluny, disse à Lusa que o ex-primeiro-ministro, atual presidente do Conselho Europeu, desconhecia "em absoluto" do que se tratava.Vítor Escária é uma das cinco pessoas que, em 07 de novembro de 2023, foram detidas e depois libertadas no âmbito da Operação Influencer, cuja investigação prossegue.Em causa estão suspeitas de crime na construção de um centro de dados em Sines (distrito de Setúbal), a exploração de lítio em Montalegre e Boticas (ambas no distrito de Vila Real), e a produção de energia a partir de hidrogénio também em Sines.Os arguidos têm negado a prática de qualquer crime.

c/ Lusa