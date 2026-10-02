Operação Influencer. Procuradoria-Geral reitera que Costa não pode consultar processo

O semanário Expresso noticiou que o Ministério Público rejeitou, por seis vezes, pedidos do de Costa, de novembro de 2015 a abril de 2024, para a consulta do processo, no qual é considerado suspeito. Até mesmo após março de 2026, quando este deixou de estar sujeito a segredo de justiça interno.

Telejornal | 2 de outubro de 2026

A Operação Influencer

Em causa estão suspeitas da prática de crimes económico-financeiros na construção de um centro de dados em Sines, na exploração de lítio em Montalegre e Boticas e na produção de energia a partir de hidrogénio, igualmente em Sines.

c/ Lusa

A Procuradoria-Geral da República reafirmou esta sexta-feira que a lei não permite que António Costa, ex-primeiro-ministro e agora presidente do Conselho Europeu, consulte o processo da Operação Influencer. Isto por não ser formalmente interveniente num inquérito sob segredo de justiça externo.Em resposta por escrito obtida pela agência Lusa, fonte da Procuradoria-Geral indica que. E que este estipula que,, sustenta o gabinete de Amadeu Guerra.Na resposta à decisão do Ministério Público,À margem de um evento partidário em Aveiro, André Ventura veio recusar o ex-primeiro-ministro socialista seja uma vítima:O líder do Chega teceu ainda crítícas à forma como o processo tem sido noticiado., afirmou."Nós agora olhamos para o caso do doutor António Costa e vejo, enfim, alguns jornalistas e comentadores preocupados, mas nunca se preocuparam com outros arguidos, que noutros anos ficassem seis anos, sete anos, oito anos, dez anos, sem ter acesso a nada", insistiu.A 7 de novembro de 2023, no quadro da investigação da Operação Influencer, foram detidas e posteriormente libertadas cinco pessoas, entre as quais o então chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária.O caso levaria à queda do Governo de maioria absoluta do PS, depois de, em comunicado da PGR, António Costa ter sido considerado suspeito sem, todavia, ser constituído arguido.A Procuradoria-Geral da República confirma que- e que