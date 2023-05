Operação internacional "Eureka". PJ detém italiano suspeito de crimes "de estilo mafioso"

Denominada “Eureka”, a operação internacional desenrolou-se em Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, França, Bélgica, Eslovénia, Roménia, e ainda na América do Sul, em países como Brasil e Panamá.A operação visou, reconhecida como a maior organização policriminal italiana.A rede mafiosa tem, segundo a PJ, ligações ao Primeiro Comando da Capital (maior fação criminosa do Brasil e da América do Sul) e é responsável pelo “transporte e tráfico de grandes quantidades de cocaína para a Europa, tráfico de armas, posse ilegal de armas, fraude e evasão fiscal, branqueamento de capitais e corrupção”.

“A rede criminosa objeto de investigação, liderada por famílias poderosas da Calábria, esteve envolvida durante décadas em episódios de violência entre clãs, com vários confrontos armados em San Luca, que culminaram em tiroteios em massa em Itália e no estrangeiro, com particular destaque para o massacre de Duisburg, na Alemanha, em 2007”, refere a PJ em comunicado.

Italiano de 62 anos detido



A nível nacional, esta ação policial ocorreu em, onde se cumpriram “vários mandados de busca domiciliária e não domiciliária”, assim como mandados de detenção europeus.A Polícia Judiciária deteve um homem de 62 anos, de nacionalidade italiana, indiciado pela prática de crimes de associação criminosa, de branqueamento de capitais e de tráfico de estupefacientes.Durante a detenção foram apreendidos “vastos elementos de prova,, incluindo cinco estabelecimentos de restauração”.A nível global, a operação “Eureka” resultou da detenção de 108 suspeitos ligados à organização mafiosa.A ação da Polícia Judiciária foi realizada em Portugal através da Unidade Nacional Contra Terrorismo e do Gabinete de Recuperação de Ativos, em concertação com o DCIAP – Departamento Central de Investigação e Ação Penal, no âmbito de Cooperação Judiciária e Policial com as Autoridades Judiciárias Italianas.