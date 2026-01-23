Em direto
Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Operação Irmandade. Podem ser conhecidas medidas de coação nas próximas horas

Operação Irmandade. Podem ser conhecidas medidas de coação nas próximas horas

Há mais militantes do Chega envolvidos na Operação Irmandade dos que os inicialmente mencionados. Serão cinco os arguidos que têm ligação ao partido liderado por André Ventura.

RTP /
VER MAIS
Ao que tudo indica, também o deputado eleito pelo Chega, Miguel Arruda, detido pelo furto de várias malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, terá estado num almoço do grupo 1143, em outubro de 2024.

Os interrogatórios começaram na quinta-feira e ainda estão a decorrer. É possível que as medidas de coação sejam conhecidas nas próximas horas.

O Ministério Público já propôs, esta sexta-feira, prisão preventiva para pelo menos quatro destes arguidos que estão detidos.

PUB
PUB