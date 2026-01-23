País
Operação Irmandade. Podem ser conhecidas medidas de coação nas próximas horas
Há mais militantes do Chega envolvidos na Operação Irmandade dos que os inicialmente mencionados. Serão cinco os arguidos que têm ligação ao partido liderado por André Ventura.
Os interrogatórios começaram na quinta-feira e ainda estão a decorrer. É possível que as medidas de coação sejam conhecidas nas próximas horas.
O Ministério Público já propôs, esta sexta-feira, prisão preventiva para pelo menos quatro destes arguidos que estão detidos.