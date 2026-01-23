Operação Irmandade. Podem ser conhecidas medidas de coação nas próximas horas

Ao que tudo indica, também o deputado eleito pelo Chega, Miguel Arruda, detido pelo furto de várias malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, terá estado num almoço do grupo 1143, em outubro de 2024.



Os interrogatórios começaram na quinta-feira e ainda estão a decorrer. É possível que as medidas de coação sejam conhecidas nas próximas horas.



O Ministério Público já propôs, esta sexta-feira, prisão preventiva para pelo menos quatro destes arguidos que estão detidos.



