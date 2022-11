Operação Lex. Decisão instrutória conhecida a 16 de dezembro

O juiz de instrução vai decidir se o processo segue para julgamento a 16 de dezembro. Luís Filipe Vieira voltou a garantir que não cometeu nenhum crime e que nem leu o Processo Lex. O ex-presidente do Benfica é um dos arguidos deste caso, que está no início do debate instrutório. Entre os acusados há três antigos desembargadores.