Operação Lúmen. Todos os arguidos foram libertados este domingo

O Correio da Manhã avança que o Ministério Público não pediu medidas de coação restritivas à liberdade.



Os quatro arguidos foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária. Na próxima terça-feira serão conhecidas as medidas de coação aplicadas.



São suspeitos de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e associação económica.



Em causa estão contratos relacionados com iluminações natalícias. Entre os suspeitos está um funcionário da Câmara Municipal de Lisboa.