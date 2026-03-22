País
Operação Lúmen. Todos os arguidos foram libertados este domingo
Foram libertados os quatro arguidos na Operação Lúmen que investiga corrupção em contratos para iluminações de Natal.
O Correio da Manhã avança que o Ministério Público não pediu medidas de coação restritivas à liberdade.
Os quatro arguidos foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária. Na próxima terça-feira serão conhecidas as medidas de coação aplicadas.
São suspeitos de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e associação económica.
Em causa estão contratos relacionados com iluminações natalícias. Entre os suspeitos está um funcionário da Câmara Municipal de Lisboa.
Os quatro arguidos foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária. Na próxima terça-feira serão conhecidas as medidas de coação aplicadas.
São suspeitos de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e associação económica.
Em causa estão contratos relacionados com iluminações natalícias. Entre os suspeitos está um funcionário da Câmara Municipal de Lisboa.