Operação "Mare Nostrum" apreende três toneladas de cocaína

Para além da cocaína, na embarcação foram encontrados três cidadãos estrangeiros e apreendidos vários objetos.

A operação policial, desencadeada através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, também “levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu", através do uso de embarcações de alta velocidade.





A droga foi encontrada no interior de uma embarcação de alta velocidade que foi “, após uma perseguição, depois de desrespeitada a ordem de paragem”, refere esta segunda-feira um comunicado da PJ.De acordo com o comunicado, esta investigação teve início no “âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as.”