País
Operação "Mare Nostrum" apreende três toneladas de cocaína
Em articulação com a Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e a Guardia de Finanza de Itália, a Polícia Judiciária apreendeu cerca de três toneladas de cocaína.
A droga foi encontrada no interior de uma embarcação de alta velocidade que foi “detetada e abordada a cerca de 80 milhas náuticas a sul de Faro, após uma perseguição, depois de desrespeitada a ordem de paragem”, refere esta segunda-feira um comunicado da PJ. Para além da cocaína, na embarcação foram encontrados três cidadãos estrangeiros e apreendidos vários objetos.
De acordo com o comunicado, esta investigação teve início no “âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais de Itália.”
A operação policial, desencadeada através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, também “levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu", através do uso de embarcações de alta velocidade.
Tópicos