Operação Marquês. Bárbara Vara alegou desconhecer transferências a seu favor

Foto: Tiago Petinga, Lusa

O juiz estranhou que a arguida não tivesse qualquer conhecimento sobre o dinheiro que foi transferido para as "off shores" das quais era beneficiária e titular com o pai, Armando Vara.





Sempre escondida atrás dos advogados, sem abrir a boca, Bárbara Vara remeteu-se ao silêncio cá fora, no dia marcado para ser ouvida.





Dentro da sala de instrução foi confrontada pelo juiz Ivo Rosa com escutas, documentos e transferências bancárias.



A filha de Armando Vara garantiu ao magistrado que nunca desconfiou da origem do dinheiro e que só soube dos montantes em causa quando as contas na Suiça foram congeladas.





O pai seria ouvido esta terça-feira como testemunha. Mas a greve dos guardas prisionais adiou a tomada de declarações para 5 de fevereiro.



O pai é considerado cúmplice num dos crimes de branqueamento de que Bárbara é acusada.





No outro é considerada co-autora, novamente com o pai e outros cinco arguidos.







Desses só estiveram presentes no tribunal central três defesas: a de Carlos Santos Silva, a de Sócrates e a de Diogo Gaspar Ferreira, administrador do empreendimento Vale do Lobo.



Parte dos requerimentos de instrução visam pôr em causa a validade do inquérito. Daí que a decisão de Ivo Rosa possa ter consequências mesmo para os nove arguidos - seis pessoas e três empresas - que preferiram esperar pela ida a julgamento.



Francisco Proença de Carvalho não abriu instrução por aquilo que considerou ser um justo impedimento.







A existência de vírus nas escutas e a possibilidade de o juiz desta fase ser novamente Carlos Alexandre, que validou todos os actos do Ministério Público no inquérito.



Para além de Bárbara, outros quatro arguidos pediram para falar nesta fase. Sócrates, a ex-mulher e o primo e ainda Rui Mão de Ferro que pede ainda para Carlos Santos Silva e a mulher, gonçalo ferreira e Joaquim Barroca prestarem declarações.



No primeiro dia, ninguém antevê a data do fim já que Ivo Rosa ainda tem de agendar interrogatórios a arguidos e inquirições a testemunhas. Ninguém arrisca prognósticos. E para o Ministério Público este é um caso decisivo.





Estas diligências são à porta fechada. Mas enquanto o interrogatório decorria, grupos de comunicação social relataram o que se passava lá dentro, já que há cinco jornalistas que são assistentes no processo.