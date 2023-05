Operação Marquês. Defesa admite todos os meios legais pela dignidade de Salgado

Pedro A. Pina - RTP

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) agravou esta quarta-feira a pena do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado para oito anos de prisão, dando parcialmente razão ao recurso do Ministério Público (MP).