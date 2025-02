Operação Marquês. Juíza marca reunião com defesas dos arguidos

A juíza, Susana Seca, marcou reunião com as defesas dos arguidos da Operação Marquês para 17 de março. O objetivo é marcar a data do julgamento e acertar calendários.

Entretanto com receio de prescrições, o Ministério Público pediu a separação dos factos relacionados com o Grupo Vale de Lobo.



A intenção é levar para julgamento em separado os arguidos Armando Vara, José Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa e que seja reconhecida a natureza urgente do processo.



A juíza Susana Seca ainda tem de tomar uma decisão.



Certo é que a marcação de uma data concreta para o início do julgamento de José Sócrates e dos restantes arguidos está assim cada vez mais perto.



O antigo primeiro-ministro responde por 22 crimes, entre eles o de corrupção.