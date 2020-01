Operação Marquês. Primo de José Sócrates explicou origem do dinheiro

José Paulo Pinto de Sousa respondeu às perguntas do juiz Ivo Rosa ao longo de sete horas e negou a tese do Ministério Público que o coloca como intermediário do dinheiro que chegava ao antigo primeiro-ministro.



Pinto de Sousa disse que era o dono do dinheiro que chegava ao antigo primeiro-ministro, contrariando a tese do Ministério Público de que seria o intermediário que fazia chegar dinheiro ao antigo primeiro-ministro, como conta a jornalista Rita Soares.



José Paulo Pinto de Sousa está acusado de dois crimes de branqueamento de capitais.



O Ministério Público acredita que o empresário foi um dos primeiros testas de ferro de José Sócrates.



De acordo com a investigação José Paulo Pinto de Sousa terá recebido, no total, nove milhões de euros.



A fase de instrução da Operação Marquês é retomada em fevereiro, no dia 18, com a inquirição a Joaquim Barroca, antigo administrador do Grupo Lena, também arguido no processo.