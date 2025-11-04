País
Operação Marquês. Sócrates diz que os direitos da defesa não contam
José Sócrates perdeu o advogado de defesa. Pedro Delille deixou de representar o ex-primeiro-ministro depois de mais de dez anos de trabalho.
José Sócrates diz que compreende esta renúncia, uma vez que o tribunal tem hostilizado o seu advogado.
Apesar da renúncia de Pedro Dellile, o julgamento prosseguiu com a nomeação de um advogado oficioso.
José Ramos foi chamado pelo tribunal e pediu para que o julgamento fosse adiado por dois dias para consultar o processo.
A juíza recusou o adiamento.