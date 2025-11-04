Operação Marquês. Sócrates diz que os direitos da defesa não contam

Diz que recusa participar no que considera ser um "julgamento de brincar".



José Sócrates diz que compreende esta renúncia, uma vez que o tribunal tem hostilizado o seu advogado.



Apesar da renúncia de Pedro Dellile, o julgamento prosseguiu com a nomeação de um advogado oficioso.



José Ramos foi chamado pelo tribunal e pediu para que o julgamento fosse adiado por dois dias para consultar o processo.



A juíza recusou o adiamento.