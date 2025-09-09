Operação Marquês. Sócrates nega ter recebido dois milhões do primo
José Sócrates negou em tribunal ter recebido dois milhões de euros do primo. A acusação descreveu José Paulo Pinto de Sousa como um dos testas de ferro do antigo primeiro-ministro. Sócrates afirmou que é pura maledicência do Ministério Público.
Sócrates afirmou que, apesar de serem amigos, manifestou reservas sobre a nomeação.
Os dois são acusados de terem recebido um milhão de euros em subornos, para beneficiarem o empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve.