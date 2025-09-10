Operação Marquês. Sócrates vai interromper declarações

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Na décima sessão de julgamento, e depois de nove sessões a prestar declarações, o antigo primeiro-ministro disse ter decidido que não vai continuar a falar depois do dia de hoje, alegando cansaço e deixando para mais tarde o resto do seu depoimento perante o coletivo de juízes.



"Eu não posso continuar assim, isto assim não pode durar sempre. Deliberei que não faço mais declarações" a partir de hoje, disse José Sócrates, acrescentando não querer falar "à pressão", nem admitir "que o tribunal seja tão violento".



José Sócrates sugeriu, "para se defender fisicamente", terminar hoje as suas considerações até 2011, ano em que deixou o cargo de primeiro-ministro e pediu à juíza presidente do coletivo "que diga um dia para voltar".