Operação Marquês. Sócrates vai interromper declarações
Foto: Filipe Amorim - Lusa
José Sócrates decidiu esta quarta-feira que vai interromper as suas declarações em tribunal no âmbito do julgamento do processo Operação Marquês, pediu uma data à juíza para voltar a falar e negou intervenção no concurso do TGV.
"Eu não posso continuar assim, isto assim não pode durar sempre. Deliberei que não faço mais declarações" a partir de hoje, disse José Sócrates, acrescentando não querer falar "à pressão", nem admitir "que o tribunal seja tão violento".
José Sócrates sugeriu, "para se defender fisicamente", terminar hoje as suas considerações até 2011, ano em que deixou o cargo de primeiro-ministro e pediu à juíza presidente do coletivo "que diga um dia para voltar".